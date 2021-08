Mais 17 mortos e 2983 novos casos de covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais 17 pessoas (seis na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, três no Algarve e duas tanto no Norte como no Alentejo) e há mais 2983 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Relativamente às idades das vítimas mortais, o boletim regista que 12 tinham mais de 80 anos, quatro entre 70 e 79 anos e uma entre 60 e 69 anos.

Nas últimas 24 horas registou-se uma diminuição no número de internamentos hospitalares: são menos 49 os doentes hospitalizados, num total de 695, e menos cinco doentes graves, em 139, revela a DGS.

Já foram registados 17 601 óbitos desde início da pandemia, em março do ano passado, e um total de 1 009 571 casos positivos. São já 947 os recuperados (+2206 desde ontem).

Estão neste momento ativos 44 505 casos (+760) e as autoridades de saúde mantêm 51 013 contactos em vigilância (-1115).

Esta quarta-feira, o boletim diário indica que o valor do índice de transmissibilidade, denominado R(t), mantém-se nos 0,96. Em relação à taxa de incidência também não houve alterações. A incidência a 14 dias continua nos 314,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes a nível nacional e nos 318,8 casos no continente.

