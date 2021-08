Mais 18 mortes e 2377 novos casos de covid-19 em Portugal. Internamentos voltam a cair

Centro de vacinação contra a covid-19 © Rita Chantre / Global Imagens

Morreram mais 18 pessoas e há 2377 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. Ao todo já morreram em Portugal 17 440 pessoas com a doença e foram infetadas mais de 982 mil.

Os casos ativos, segundo os dados da DGS, diminuiram de novo em 552 de ontem para hoje (para 44 646), assim como o número de recuperados, que aumentou em 2911. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão menos 1428 contactos de risco, ou seja, 67 958 pessoas.

Estão agora internadas menos 32 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses e ocupadas 866 camas - quarto dia com tendência decrescente. Nos cuidados intensivos estão agora menos duas pessoas - um total de 194 pessoas.

A taxa de incidência foi atualizada e desceu agora para os 369,2 casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e nos 362,7 casos a nível nacional. A transmissibilidade, o chamado R(t) mantém-se inalterado, nos 0,92, tanto a nível nacional como no continente.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos (1004), seguida de Norte (659), Centro (267), Algarve (245), Alentejo (129), Açores (42) e Madeira (31). Os óbitos foram distribuídos por Lisboa e Vale do Tejo (12), Algarve (quatro), Centro (um) e Norte (um).

Vacinação é "chave" contra a doença e a morte

A Agência Europeia de Medicamentos e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças apelaram à vacinação, por ser a "chave" para a proteção contra o covid-19, incluindo a variante Delta, e para evitar mortes.

Os dois organismos avisaram, num comunicado conjunto que a vacinação completa, com qualquer uma das vacinas aprovadas, garante "um alto nível de proteção contra doenças graves e morte causadas pelo SARS CoV-2", incluindo variantes, como a Delta, com origem na Índia.

"Com o aumento da propagação da variante Delta do SARS CoV-2 na União Europeia (UE) e nos Estados do Espaço Económico Europeu (EEE), a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) recomendam a todos os que são elegíveis e que ainda não foram vacinados a completar o plano de vacinação recomendado (contra) o covid-19", refere o comunicado.