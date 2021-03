Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais 18 mortos e 627 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

No dia em que a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) aprovou a vacina Janssen da covid-19, produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson, o número de doentes graves com covid-19 em Portugal desceu para 273, menos dez em 24 horas. Estão internados nos hospitais portugueses 1102 doentes infetados pelo novo coronavírus (menos 99).

Desde início da pandemia, já morreram 16 635 pessoas e foram registados 812 575 casos de infeção.

Recuperaram desde ontem mais 6017 doentes, o que eleva o número total para 744 196.

O número de casos ativos baixou 5408 em 24 horas, totalizando agora 51 744. Há menos 2224 contactos em vigilância, fazendo decrescer o total agora para 18 951.