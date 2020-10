Mais 19 mortos e 1856 infetados com covid-19 em Potugal

Lisboa, 24/09/2020 -Reportagem nas instala›es provis—rias das urgncia de covid-19 do Hospital de Santa Maria.(PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

Já há 2181 mortos e 99 911 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 19 mortos e 1856 casos em 24 horas. Números de novos infetados desacelera, depois de quatro dias consecutivos acima dos dois mil.

O número de recuperados é de 59 000, subiu 1081 desde ontem. Estão neste momento internados 1086 doentes (mais 72) e 155 destes na unidade de cuidados intensivos (mais sete). As autoridades de saúde têm em vigilância 54 851 contactos, mais 2308 do que ontem. Estão 38 730 casos ativos (mais 756 nas últimas 24 horas).

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e o Norte concentram os óbitos, com dez e nove, respetivamente. O Norte é a região com mais novos infetados desde ontem (1168). Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 385 novas infeções, seguida do Centro (mais 231), do Alentejo (35), do Algarve (828), da Madeira (oito) e dos Açores (um novo caso).

