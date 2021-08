Mais 19 mortes e 2076 novos casos de covid-19 em Portugal. Internamentos descem

Pedido de certificados de vacinação e teste de covid na restauração foi uma das medidas implementadas pelo governo no combate ao aumento de transmissão do Covid-19. As esplanada dos restaurantes permitem que a quebra da facturação não seja acentuada, devido a estas novas medidas. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Morreram mais 19 pessoas e há 2076 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira. Ao todo já morreram em Portugal 17 397 pessoas com a doença e foram infetadas mais de 974 mil.

Os casos ativos da doença, segundo os dados da DGS, diminuiram em 2311 de ontem para hoje (para 47 476), assim como o número de recuperados, que aumentou em 4368. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão menos 1804 contactos de risco, ou seja, 72 367 pessoas.

Estão agora internadas menos 23 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, estão agora ocupadas 945 camas. Nos cuidados intensivos estão mais uma pessoa, somando agora 204.

A taxa de incidência não foi atualizada. Mantém-se nos 403,1 casos de covid-19 por cem mil habitantes no continente, e é de 394,6 casos a nível nacional. A transmissibilidade, o chamado R(t), é de 0,94, tanto a nível nacional como no continente.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos (799) e mortes (dez), seguida do Norte, que contabilizou 720 casos e cinco óbitos, enquanto o Centro contabilizou 274 casos e duas mortes, o Alentejo 121 infetados e um óbito e o Algarve 120 casos e uma morte. Nas regiões autónomas não foram registados novos óbitos, com a Madeira a anunciar mais 23 casos e os Açores mais 19.

DGS encurta intervalo entre doses vacina Pfizer

O intervalo recomendando entre as duas doses da vacina Comirnaty, da farmacêutica Pfizer/BioNtech, contra a Covid-19 passa a ser de 21 a 28 dias, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde hoje publicada.

A norma hoje divulgada atualiza a norma 021/2020, de 23 de dezembro de 2020, com o assunto "Campanha de Vacinação contra a Covid-19 - Vacina Comirnaty" no que respeita ao tempo de espera entre as duas doses da vacina, que a 01 de março tinha sido alargado de 21 para 28 dias.