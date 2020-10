Mais 19 mortos e 2577 infetados com covid-19 em Portugal

Pandemia em progressão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Já há 2316 mortos e 118 686 casos confirmados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados neste domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 19 mortos e 2577 casos em 24 horas.

São valores inferiores aos registados na véspera, quando se atingiu o valor mais elevado desde o início da pandemia, com 3669 infetados e 21 mortos.

Os internamentos hospitalares chegaram neste domingo a 1574, com mais 119 pessoas internadas nas últimas 24 horas, sendo que destes, 230 estão nos cuidados intensivos (mais 9 do que no sábado).

São já 68 877 os casos recuperados, mais 1035 em 24 horas. Em vigilância por parte das autoridades de Saúde estão 58 749 pessoas, mais 1725 do que na véspera.

