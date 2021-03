Mais 19 mortos e 564 infetados com covid-19 em Portugal

Reportagem no Hospital de Braga durante a segunda Vaga da Pandemia de Covid-19. (Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Morreram mais 19 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 564 infetados com a doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado. O número de óbitos soma agora 16 669 e os infetados confirmados 813 716.

Os casos ativos baixaram em 5944 e somam agora 40 788. Mais 6489 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 756 259 desde o início da pandemia.

Os contactos em vigilância baixaram em 823 e são agora 17 215 as pessoas a serem seguidas pelas autoridades de saúde.

Os doentes hospitalizados também continuam a cair. São agora 980 os internamentos em enfermaria, menos 66 face a ontem, e estão 253 pessoas em cuidados intensivos, menos treze.

