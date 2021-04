Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Há mais 2 mortos e 271 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.​​

Desde início da pandemia, já morreram 16 918 pessoas com covid-19 e há registo de 827 765 casos confirmados. O total de doentes recuperados subiu 445 esta segunda-feira, somando agora 785 063.

O número de doentes internados nos hospitais aumentou 13 para um total de 479., Há mais seis doentes graves, fazendo aumentar para 119 o número de internamentos em cuidados intensivos.

Regista-se uma ligeira diminuição de 176 no número de casos ativos, num total de 25 784. Já os contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde subiram 488, totalizando 18 230.

O nível de transmissibilidade ​​​​​​(Rt), a nível nacional, subiu para 1,04, era 1,02 na sexta-feira passada. O nível de incidência nacional é de 70 casos de infeção de covid-19 por 100 mil habitantes (era 65,7 na sexta-feira). No Continente o nível de incidência é de 67,4 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes (era de 63,8).

O Presidente da República ainda fala no condicional mas na sua agenda da próxima semana já está definida, mais uma vez, toda a "liturgia" da renovação do estado de emergência. E já a verbalizou.

"Haverá uma reunião no Infarmed na terça-feira [amanhã] de manhã e durante a tarde, porventura o começo da noite de terça-feira, ouvirei todos os partidos com assento na Assembleia da República antes de enviar para o Governo o projeto de decreto, se for essa a decisão, receber o parecer do Governo e depois enviar para a Assembleia da República, se for essa a minha decisão, para poder ser debatido no dia seguinte na Assembleia da República."

© DGS

© DGS