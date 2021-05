Mais 2 mortos e 406 infetados com covid-19 em Portugal

© EPA/Marta Perez

Há mais 2 óbitos e 406 casos confirmados covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado.

Desde início da pandemia, no total, há registo de 16 991 óbitos associados à covid-19 e 839 258 casos positivos no País. Neste período de tempo, foram dadas como recuperadas 800 007 pessoas, 565 destas nas últimas 24 horas.

Em relação aos doentes em internamento hospitalar, houve a diminuição de 20 casos, totalizando agora 260. Destes, 74 estão nos cuidados intensivos (menos 1).

O risco de transmissão avaliado pelo R(t) está em 0,92, tanto a nível nacional como no continente. O índice de incidência a 14 dias está nos 57,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em todo o território nacional. Se tivermos em conta apenas o continente, o valor deste indicador é de 55,4 infetados por 100 mil habitantes.

O boletim da DGS deste sábado dá ainda conta de uma diminuição de 161 casos ativos, somando agora 22 260. Os contactos em vigilância desceram também para 20 656 (menos 407).

No Mundo

A covid-19 já provocou quase 3,3 milhões de mortos e mais de 156,7 milhões de infeções a nível mundial, registando-se mais 884.761 novos contágios em 24 horas, segundo o balanço diário da France-Presse (AFP).

No total, e desde que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na China em dezembro de 2019, pelo menos 156.790.180 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo e 3.272.332 mortos, tendo sido registados mais 13.882 vítimas mortais, desde sexta-feira, e mais 844.761 novas infeções, números que estão em linha com os valores do dia anterior.

A grande maioria dos pacientes recupera da doença covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, mas uma parte destas pessoas ainda relatam sentir alguns sintomas associados durante semanas ou mesmo até meses, segundo a agência noticiosa AFP.

A agência noticiosa francesa esclarece que estes números estão fundamentados nos balanços fornecidos diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as revisões realizadas posteriormente por organismos de estatística, como ocorre na Rússia, Espanha e no Reino Unido.

Os países que registaram mais mortes nas últimas 24 horas foram, e de acordo com os respetivos balanços nacionais, a Índia com 4.187 óbitos, o Brasil (2.165) e os Estados Unidos (826).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 580.901 mortes entre 32.652.028 casos recenseados, segundo a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, a lista dos países mais afetados em termos globais continua a ser composta pelo Brasil (419.114 mortos e 15.082.449 casos), pela Índia (238.270 mortos e 21.892.676 casos), pelo México (218.657 mortos e 2.361.874 casos) e pelo Reino Unido (127.598 mortos e 4.431.043 casos).

Ainda entre os países mais afetados pela pandemia, e segundo a análise da AFP, a Hungria é atualmente aquele que conta com mais mortos em relação à sua população, com 294 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguido por outros quatro países também europeus e que superam igualmente a barreira das duas centenas de mortes: República Checa (277), Bósnia (268), Montenegro (244) e Macedónia do Norte (243).

Por regiões do mundo, a Europa totalizava até hoje às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa) 1.089.329 mortes em 51.366.755 casos de infeção confirmados, a América Latina e as Caraíbas 948.402 mortes (29.710.364 casos), os Estados Unidos e o Canadá 605.417 mortes (33.921.943 casos), a Ásia 370.378 mortes (29.105.996 casos), o Médio Oriente 133.851 mortes (8.021.585 casos), a África 123.895 mortes (4.619.579 casos) e a Oceânia 1.060 mortes (43.967 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes de diagnóstico realizados aumentou significativamente e as técnicas de despistagem e rastreio melhoraram, levando a um aumento das infeções registadas e comunicadas.

No entanto, de acordo com a agência de notícias francesa, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do real número total de infeções, com uma proporção significativa de casos menos graves ou assintomáticos a não serem recenseados.

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades ou a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente aos dados publicados no dia anterior, segundo referiu a AFP.