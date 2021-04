Mais 2 mortos e 501 infetados com covid-19 em Portugal

Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Dinheiro Vivo 15 Abril, 2021 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais dois mortos e 501 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.​​

Desde início da pandemia, já morreram 16 933 pessoas com covid-19 e registou-se um total de 829 358 infeções pelo novo coronavírus. No total, já recuperaram 787 011 doentes, mais 542 desde ontem.

O número de internamentos baixou. São menos 24 nas últimas 24 horas, totalizando agora 423. Destes, 109 estão nos cuidados intensivos (menos sete).

Esta quinta-feira o boletim da DGS dá conta de menos 43 casos ativos em Portugal, num total de 25 414. Desde ontem, subiu 642 o número de contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, somando 19 046.

Atualizada ontem pela última vez, a incidência da doença a nível nacional situa-se nos 72,4 de infetados por 100 mil habitantes e, no território continental, nos 69,0 de infetados por 100 mil no continente. Já o R(t) cresceu em média uma centésima por dia, e nesta quarta-feira já estava em 1,06 a nível nacional, antes estava a 1.04, e 1,05 no continente, antes estava a 1,03. Estes dados são atualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

© DGS

© DGS