Mais 2041 casos de covid-19, num dia sem mortes registadas

São mais 2041 casos de infeção pelo coronavírus Sars-Cov2 nas últimas 24 horas, num dia em que nao foram registadas mortes atribuídas à covid-19. Há agora 567 pessoas internadas em enfermaria devido à doença, mais 24, e 128 em UCI, mais seis que no dia anterior. Ao todo, são 38124 casos ativos, mais 1386 que no dia anterior.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos, com 928. A Norte houve 564 casos, no Centro foram 171 casos e no Alentejo 63. O Algarve registou 252 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira teve 11 novos casos e os Açores mais 52.

O país resgista agora 189,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. No Continente são 194,2 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O R(t) Nacional está agora nos 1,16; no Continente: 1,17.