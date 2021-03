Mais 21 mortos e 485 infetados com covid-19 em Portugal

Doente internado com covid-19 (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Morreram mais 21 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 485 infetados com a doença, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira.

Desde início da pandemia, já foram declarados 16 743 óbitos e um total de 764 599 casos confirmados de covid-19 em Portugal. Recuperaram 764 599 doentes (mais 580 nas últimas 24 horas).

O número total de doentes internados nos hospitais portugueses já baixou para 823 (menos 28) e, destes, 187 estão internados nos cuidados intensivos (menos 18 do que ontem).

Baixou também nas últimas 24 horas o número de casos ativos: são menos 116, totalizando 34 713. Houve um ligeiro aumento (85) do número de contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, somando agora 15 268.