Braga, 06/11/2020

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 240 mortes e 9083 novos casos de covid-19 em Portugal, segundo o boletim diário desta quarta-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS) - referente ao dia de terça-feira, 2 de fevereiro. Uma subida em novos casos registados face aos dois últimos dias.

O número de casos ativos voltou a cair pelo segundo dia consecutivo, uma redução de 2375 desde ontem, somando agora 164 513. Há menos 6275 contactos de vigilância, totalizando 209 261.

Foram dados como recuperados mais 11 218 doentes, num total cumulado de 563 174.

O número de internamentos baixou 91 para os 6684 no total. Destes, 877 estão nos cuidados intensivos, uma subida de 25.

São já 740 944 os casos confirmados de infeção de covid-19 desde início da pandemia e um total de 13 257 óbitos.

Avião com ajuda alemã a Portugal já chegou a Lisboa. Destino? Hospital da Luz

É oficial, a equipa médica militar alemã composta por 26 profissionais de saúde, chegou pouco depois das 14h10 a Lisboa, à Base Aérea de Figo Maduro. Foi recebida pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

Der Flieger ist gelandet . Für 3 Wochen werden Medizinerinnen und Mediziner der #Bundeswehr bei unseren europäischen Partnern in #Portugal im Kampf gegen #Corona unterstützen. #StrongerTogether pic.twitter.com/mzJzI5KYSB - Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 3, 2021

Os militares experientes vão trabalhar no Hospital da Luz, em Lisboa.

O ministério de Defesa alemão, com a chegada a Lisboa, deixou a mensagem em cima no Twitter, onde se pode ler: "o avião aterrou. Durante três semanas, profissionais médicos das Forças Armadas vão estar com os nossos parceiros em Portugal na luta contra o coronavírus".

De acordo com a RTP e o Expresso, a equipa alemã vai montar as suas operações no Hospital da Luz já que a comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva afirma que "de forma imediata e perante a urgência de antecipar o pico de necessidade de camas de cuidados intensivos", o Hospital da Luz era o único "capaz de oferecer camas suficientes para a equipa ficar a trabalhar junta".

A CUF também terá sido contactada para disponibilizar 8 camas de cuidados intensivos para acolher profissionais alemães, mas o Ministério da Saúde "optou" por colocar a equipa noutra instituição, indica o Expresso. Depois de três semanas em Portugal, a Alemanha irá avaliar se é preciso manter a presença em Portugal - se for esse o caso a equipa será substituída por outra até ao final de março.