Mais 2605 casos confirmados e quatro mortes

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia.

A Direção-Geral de Saúde reportou neste sábado mais 2605 casos de infeções com o vírus Sars-Cov-2 e quatro mortes nas últimas 24 horas, acompanhados de nova subida nos internamentos com mais 11 pessoas sob cuidados hospitalares.

Segundo o relatório diário, Lisboa e Vale do Tejo registou 52% das novas infeções, com 1362 novos casos, com a região Norte a ser origem de 21% dos casos, sendo 557.

O Algarve conta mais 299 casos, a região Centro 273, o Alentejo 78, os Açores 29 e a Madeira 7.

Das mortes ocorridas nas últimas 24 horas, três ocorreram na região de Lisboa e um ano Norte.

Há agora 543 pessoas em internamento, mais 11 que no dia anterior, com 122 pacientes em cuidados intensivos (mais quatro).