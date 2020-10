Pandemia em progressão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Já há 2343 mortos e 121 133 casos confirmados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 27 mortos e 2447 casos em 24 horas.

Os internamentos hospitalares contabilizam esta segunda-feira 1672, com mais 93 pessoas internadas nas últimas 24 horas, sendo que destes, 240 estão nos cuidados intensivos (mais 10 do que no domingo).

(Em atualização)

