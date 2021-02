Mais 275 mortos e 5805 novos casos de covid-19 em Portugal

© Paulo Spranger /Global Imagens

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 275 mortes e 5805 novos casos de covid-19 em Portugal, segundo o boletim diário desta segunda-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O número total de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus é já de 726 321. No total, já morreram em Portugal 12 757 pessoas com covid-19.

O número de casos ativos no nosso país diminuiu 2443 nas últimas 24 horas, somando agora 179 180. Regista-se também um decréscimo de 3638 contactos em vigilância, num total de 220 353.

Esta segunda-feira há registo de mais 7 973 doentes recuperados, somando agora 534 384.

O número de doentes internados não pára de aumentar. São mais 175 nas últimas 24 horas, totalizando 6869. Estão mais sete nos cuidados intensivos e são agora 865.

Portugal continua com a maior média diária de novos casos de contágio pelo novo coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias, apesar de uma redução, de acordo com o 'site' estatístico Our World in Data.

Apesar de ter passado de uma média de 1.142 novos casos diários por milhão de habitantes na segunda-feira passada para 931 hoje, Portugal figura no topo da lista, seguido por vários pequenos territórios (San Marino, Montenegro, Andorra), e o país com alguma dimensão que surge a seguir é Israel, com 536 novos casos diários por milhão de habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.