Mais 28 mortos e 3299 infetados com covid-19 em Portugal

Já há 2371 mortos e 124 432 casos confirmados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 28 mortos e 3299 casos em 24 horas.

Os internamentos hospitalares contabilizam esta terça-feira 1747, com mais 75 pessoas internadas nas últimas 24 horas, sendo que destes, 253 estão nos cuidados intensivos (mais 13 do que na segunda).

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 2388 casos recuperados, totalizando 72 344 desde início da pandemia. Estão ativos 49 717 casos (mais 883) e estão 60 063 (mais 432) pessoas em vigilância por parte das autoridades de saúde.

Dos 28 óbitos registados esta terça-feira, 12 ocorreram na região Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Alentejo e quatro no Centro do País. Em relação ao número total de mortos (2371), 1212 são homens e 1159 são mulheres.

