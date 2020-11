Mais 45 mortos e 2 596 infetados com covid-19 em Portugal

Reportagem nas instalações provisórias das urgências de covid-19 do Hospital de Santa Maria. © Paulo Spranger /Global Imagens

Portugal registou mais 2596 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e mais 45 mortes, de acordo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira. Já morreram em Portugal 2635 pessoas com covid-19 e joram registados 149 443 casos positivos desde o início da pandemia.

Dos 45 óbitos, 21 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e um no Alentejo.

Estão neste momento internados 2349 doentes (mais 94), 320 destes estão nos cuidados intensivos (mais 26).

(Em atualização)

Mais de 11 milhões de casos na Europa

A Europa já contabilizou oficialmente mais de 11 milhões de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, indica uma contagem da agência noticiosa France-Presse (AFP) referente às 13:30 de hoje.

Segundo a contagem, a Europa contabiliza 11.008.465 contaminações e 284.149 mortes no continente.

Quase metade dos casos está concentrada nos quatro países europeus mais afetados pela pandemia -- Rússia (1.637.686), França (1.466.433), Espanha (1.240.697) e Reino Unido (1.053.864).

No total mundial, ainda segundo a AFP, foram registados oficialmente 46.998.445 casos de infeção e 1.206.930 óbitos.

Costa apresentou proposta de estado de emergência com natureza "preventiva"