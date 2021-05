Mais 450 novos casos de covid-19 em Portugal em dia sem mortos

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Maio, 2021 • 14:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais 450 novos casos de covid-19 em Portugal num dia sem registo de mortos associados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira. Este é o quinto dia, desde o início da pandemia, em que não são reportados óbitos devido à covid-19: o primeiro ocorreu a 3 de agosto de 2020, o segundo foi a 26 de abril, o terceiro a 30 de abril e o quarto a 3 de maio.

O número total de óbitos desde início da pandemia mantém-se assim nos 16 999 e já foram confirmados 841 379 casos positivos do novo coronavírus no País. Ao todo, recuperaram 802 285 pessoas - 324 das quais nas últimas 24 horas - e estão ativos neste momento 22 095 casos - menos 126.

Índice de transmissibilidade, denominado R(t), sobe para 0,95, tanto a nível nacional como no continente (era 0,93 em território nacional e 0,92 no continente). A incidência da infeção a 14 dias mantém, no entanto, a tendência de descida, com 50,3 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional (era 51). Em território continental, a incidência situa-se nos 48,1 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O número de internamentos é de 236 doentes com covid-19, menos oito do que ontem. Do total, 72 estão nos cuidados intensivos (mais dois). As autoridades de saúde têm ainda sob vigilância 18 967 pessoas (menos 144).

Algarve e Açores com índice de transmissibilidade do vírus superior a 1

O Algarve e os Açores apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV2 superior 1, indicou hoje o INSA, avançando que, entre 01 e 09 de maio, este indicador aumentou de 0,91 para 0,99 no país.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia, o Algarve apresenta um Rt - que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada -- de 1,08 e os Açores de 1,04.

No que se refere às restantes regiões, o Alentejo está agora no 1, enquanto as restantes apresentam um Rt inferior a este limite: Norte com 0,92, Centro com 0,93, Lisboa e Vale do Tejo com 0,95 e Madeira com 0,97.

No relatório anterior, divulgado a 7 de maio, todas as regiões do país apresentavam um índice médio de transmissibilidade do novo coronavírus abaixo de 1, que variava entre os 0,81 no Alentejo, o mais baixo, e os 0,97 na Madeira, o mais elevado.

"Desde 01 de maio que se observa um aumento do Rt de 0,91 para os 0,99 a 09 de maio. Este resultado sugere um desacelerar da tendência decrescente da incidência de SARS-CoV-2", refere o INSA no seu relatório de hoje.

Nesse período, o Rt médio do país foi de 0,95.

Portugal tem 22 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem hoje 22 concelhos com incidência do novo coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos 14 em relação ao boletim anterior divulgado na última sexta-feira.

Segundo os dados hoje revelados pela DGS, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se apenas o município de Arganil (826) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes.

Dos 22 concelhos, sete registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes: Lajes das Flores (410), Lamego (261), Ribeira Grande (375), Castelo de Paiva (298), Montalegre (289), Nordeste (329) e Odemira (271).

Um total de 14 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes, menos 17 em relação ao boletim anterior.

© DGS

© DGS