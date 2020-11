Mais 46 mortos e 2506 infetados com covid-19 em Portugal. Recorde de mortes diárias

Reportagem nas instalações provisórias das urgências de covid-19 do Hospital de Santa Maria. © Paulo Spranger /Global Imagens

Portugal registou mais 2506 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e mais 46 mortes, de acordo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (2 de novembro). Embora seja o número mais baixo de casos positivos desde 25 de outubro - esse facto também se deve à queda de números típica de domingo (há menos testes).

Desde o início da pandemia já foram registados 146 847 casos e 2 590 mortes. Há esta segunda-feira mais 1 523 recuperados (para um total de 83 294). O país tem agora 60 962 casos ativos de infeção, mais 937 do que no sábado e um novo máximo.

Já o registo de 46 mortes é o maior número de vítimas mortais num dia em Portugal desde o início da pandemia.

O número de pessoas internadas subiu em 133, o que elevou o número total para 2 255. É o maior número de sempre em Portugal e os doentes em unidades de cuidados intensivos subiu 10, para o novo máximo de 294 internamentos.

Portugal tem agora 60 962 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, mais 937 do que no sábado. Esta métrica alcança assim um novo máximo e, a par do maior número de internamentos, evidencia uma maior pressão sobre o sistema nacional de saúde.

O relatório volta a indicar um maior aumento de casos no Norte, com 1 202, enquanto 845 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, 333 casos na zona Centro, 66 no Sul, 46 no Alentejo, 13 no arquipélago da Madeira e um nos Açores.

No número de mortes, foram registados 20 no Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, um no Alentejo, um no Sul e outro na Madeira.

Na conferência de imprensa desta tarde, a diretora-geral da Saúde Graça Freitas admitiu que ainda "estamos numa fase ascendente, estamos numa curva epidémica com tendência a crescer, e temos recordar a todo o momento que é nossa responsabilidade achatar essa curva ."

Ficou ainda a preocupação de Graça Freitas com a chamada "fadiga com a pandemia", daí que a responsável peça que se reduzam os contactos "mas poder ir ao trabalho, escola, teatro ou fazer compras". "Temos de continuar a viver", diz.

Pandemia do novo coronavírus já matou 1.201.450 no mundo

Mais de 46.543.100 casos de contágio pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 30.903.200 pessoas já foram consideradas curadas.

Esse número de casos diagnosticados, entretanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm uma capacidade limitada de teste.

No domingo, 5.189 mortes e 457.794 novos casos foram registados em todo o mundo. Os países que contabilizaram o maior número diário de mortes nos seus boletins mais recentes são os Estados Unidos, com 614, Índia (496) e Irão (440).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 231.003 mortes entre 9.208.874 casos positivos de SARS-CoV-2, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 3.630.632 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 160.074 mortes e 5.545.705 casos, a Índia com 122.607 mortes (8.229.313 casos), o México com 91.895 mortes (929.392 casos) e o Reino Unido Unidos com 46.717 mortes (1.034.914 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que possui o maior número de mortes em relação à sua população, com 105 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bélgica (101), Espanha (77), Brasil (75).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.997 casos (24 novos entre domingo e segunda-feira), incluindo 4.634 mortes e 81.024 recuperações.

A América Latina e Caribe totalizaram 403.015 mortes em 11.355.634 casos até hoje às 11:00, a Europa 280.772 mortes (10.690.122 casos), os Estados Unidos e Canadá 241.182 mortes (9.445.641 casos), a Ásia 171.485 mortes (10.633.543 casos), o Médio Oriente 60.807 mortes (2.586.451 casos), a África 43.167 mortes (1.797.090 casos) e a Oceania 1.022 mortes (34.619 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).