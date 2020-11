Mais 46 mortos e 4410 casos de covid-19 em Portugal. Segundo pior dia em infeções

Pandemia continua em expansão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Dinheiro Vivo 05 Novembro, 2020 • 14:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram registados mais 4410 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 46 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 2740.

O número de hospitalizações voltou a subir, com mais 25 pessoas a darem entrada com problemas associados à covid-19 (existem 2362 pessoas internadas neste momento, um novo recorde).

Em sentido contrário, saíram das unidades de cuidados intensivos 5 pessoas, para um total de 320.

Este é o terceiro pior dia em termos de novos casos desde o início da pandemia em Portugal, em março, mas é mais exato considerá-lo o segundo pior dia, já que o boletim de ontem com 7497 casos incluía dados de dias anteriores (os números daquele dia eram de apenas 3917 casos).

Entretanto, milhões de portugueses estão a receber uma SMS da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a apelar ao cumprimento das medidas de prevenção da transmissão do SARS-CoV-2. Surge ainda a indicação de onde se pode consultar as limitações de cada concelho.

Nas últimas horas surgiu a informação de que a aprovação de algumas das vacinas que estão em desenvolvimento contra a covid-19 deverá ocorrer em breve, ainda este mês ou no próximo, caso não surjam imprevistos. O anúncio foi feito pelo diretor geral do grupo farmacêutico Insud, que irá produzir a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca.

A vacina contra a covid-19 deverá chegar à América Latina em março ou abril de 2021, depois de ser distribuída pelos Estados Unidos e Europa, segundo o grupo farmacêutico que vai produzir a vacina de Oxford.

Até ao momento, ainda não foi aprovada para comercialização nenhuma das 175 vacinas que estão a ser desenvolvidas no mundo. No entanto, a aprovação de algumas delas deverá ocorrer em breve, ainda este mês ou no próximo, caso não surjam imprevistos, lembrou Hugo Sigman, fundador e diretor geral do grupo farmacêutico Insud, que irá produzir a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e da AstraZeneca.