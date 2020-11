Mais 48 mortes e 5784 novos casos de covid-19 em Portugal

© EPA/EMANUELE VALERI

Morreram mais 48 pessoas de covid-19 e há mais 5784 infetados, revela o boletim epidemiológico deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS). Portugal contabiliza agora um total de 2896 óbitos e 179 324 casos de infeção pelo SARS-CoV-2.

Há mais 102 doentes internados nos hospitais, somando 2522, 378 dos quais nos cuidados intensivos, mais 12 do que ontem.

Existem mais 3702 casos ativos da doença do que os reportados no sábado, somando 76 647, e menos 844 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde (são agora 90 506).

Há mais 2034 doentes recuperados, elevando o número para 99 781.

O Norte é a região que continua a reportar mais mortes e infetados, com 27 óbitos e 3923 novos casos. Lisboa e Vale do Tejo regista 14 mortes e 1073 infeções face ao boletim de ontem. No Centro morreram quatro pessoas com a doença (590 novas infeções), no Alentejo duas (mais 91 casos) e no Algarve uma (mais 74 pessoas diagnosticadas com a doença). Madeira e Açores não têm mortes a lamentar, e apresentam 13 e 20 novos casos, respetivamente.