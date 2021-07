Mais 5 mortos e 1483 novos infetados com covid-19 em Portugal. Internamentos disparam

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Morreram mais cinco pessoas e há mais 1483 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Em relação ao número de internamentos hospitalares, são mais 46 do que no dia anterior, somando agora 613, naquela que é uma das maiores subidas das últimas semanas. Destes, 136 estão nos cuidados intensivos (mais oito).

De destacar ainda um aumento significativo na incidência, que é agora de 231 casos por 100 mil habitantes no continente. Em todo nacional é agora de 224,6 casos por 100 mil habitantes.

Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t), é de 1,20 no continente, e de 1,19 em todo o território português.

A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (802), mas a região Norte continua a subir (314), seguindo-se o Algarve (203), Centro (93), Alentejo (24), Açores (32) e Madeira (15).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 117 óbitos associados à doença e um total de 834 625 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 890 571 pessoas. Sendo que neste momento há 38 829 casos ativos no nosso país (mais 705 nas últimas 24 horas).

França associa subida de casos em Portugal e Espanha a abertura de fronteiras

O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, associou hoje o recrudescimento da Covid-19 em Espanha e Portugal à abertura prematura das fronteiras destes países, em particular com o Reino Unido, onde ocorre uma explosão de casos.

Espanha e Portugal "são países que flexibilizaram as regras nas fronteiras, em particular com o Reino Unido, muito antes de nós", disse Attal, numa entrevista à estação France Inter, adiantando que o governo de França foi censurado por isso.

Segundo Attal, "França tem um quadro de restrições nas suas fronteiras que é um dos mais rigorosos da Europa".

Paris exige quarentena, em alguns casos sob controlo das autoridades, a viajantes de muitos países fora da União Europeia.

Os que viajam a partir do Reino Unido devem apresentar um certificado de vacinação e um teste negativo (PCR ou antígenos), exigindo-se aos não vacinados um "motivo imperioso" para viajar e um teste negativo e à chegada a França um outro teste e uma quarentena de sete dias.