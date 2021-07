Mais 5 mortos e 1483 novos infetados com covid-19 em Portugal. Internamentos disparam

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Morreram mais cinco pessoas e há mais 1483 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Os casos ativos subiram em 705, para um total de 38 829 - pior só a 13 de março.

Em relação ao número de internamentos hospitalares, são mais 46 do que no dia anterior, somando agora 613, naquela que é uma das maiores subidas das últimas semanas.

Não se registavam tantas pessoas internadas com covid-19 em Portugal desde 28 de março e há apenas uma semana (28 de junho) registavam-se 502 internamentos (houve um aumento de 22% num só semana e de 38% em duas semanas).

Destes doentes internados, 136 estão nos cuidados intensivos (mais oito) - o pior registo também desde 28 de março (com a diferença que na altura havia uma redução diária e, agora, tem havido um crescimento constante

De destacar ainda um aumento significativo na incidência, que é agora de 231 casos por 100 mil habitantes no continente. Em todo nacional é agora de 224,6 casos por 100 mil habitantes.

Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t), é de 1,20 no continente, e de 1,19 em todo o território português.

A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (802), mas a região Norte continua a subir (314), seguindo-se o Algarve (203), Centro (93), Alentejo (24), Açores (32) e Madeira (15).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 117 óbitos associados à doença e um total de 834 625 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 890 571 pessoas.

França associa subida de casos em Portugal e Espanha a abertura de fronteiras

O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, associou hoje o recrudescimento da Covid-19 em Espanha e Portugal à abertura prematura das fronteiras destes países, em particular com o Reino Unido, onde ocorre uma explosão de casos.

Espanha e Portugal "são países que flexibilizaram as regras nas fronteiras, em particular com o Reino Unido, muito antes de nós", disse Attal, numa entrevista à estação France Inter, adiantando que o governo de França foi censurado por isso.

Segundo Attal, "França tem um quadro de restrições nas suas fronteiras que é um dos mais rigorosos da Europa".

Paris exige quarentena, em alguns casos sob controlo das autoridades, a viajantes de muitos países fora da União Europeia.

Os que viajam a partir do Reino Unido devem apresentar um certificado de vacinação e um teste negativo (PCR ou antígenos), exigindo-se aos não vacinados um "motivo imperioso" para viajar e um teste negativo e à chegada a França um outro teste e uma quarentena de sete dias.