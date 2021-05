Mais 5 mortos e 373 infetados com covid-19 em Portugal. Internamentos voltam a baixar

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano © Artur Machado / Global Imagens

Há mais cinco e 373 casos confirmados covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira.

Desde início da pandemia, no total, há registo de 16 988 óbitos associados à covid-19 e 838 475 casos positivos no nosso País. Neste período de tempo, foram dadas como recuperadas 798 952 pessoas, 538 destas nas últimas 24 horas.

Em relação aos doentes em internamento hospitalar, houve a diminuição de 14 casos, totalizando agora 283. Destes, 77 estão nos cuidados intensivos (menos seis).

Na atualização do risco de transmissão, verifica-se uma estabilização no R(t) en 0,95, tanto a nível nacional como no continente. O índice de incidência a 14 dias está nos 61,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em todo o território nacional. Se tivermos em conta apenas o continente, o valor deste indicador é de 59,0 infetados por 100 mil habitantes.

O boletim da DGS desta quinta-feira dá ainda conta de uma diminuição de 170 casos ativos, somando agora 22 535. Os contactos em vigilância desceram também para 22 010 (menos 713).

UE admite seguir EUA e levantar patentes de vacinas contra a covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que União Europeia está disposta a discutir o levantamento das patentes da vacina contra a Covid-19, após os EUA terem feito o mesmo já ontem.

De acordo com a Reuters, von der Leyen explicou em conferência no Instituto Universitário de Florença, em Itália, que a UE "está pronta para discutir qualquer proposta que aborde a crise de forma eficaz e pragmática".