Mais 5 mortos e 458 novos casos de covid-19 em Portugal

Morreram mais cinco pessoas (duas no Norte, duas no Centro e um na região de Lisboa e Vale do Tejo) e há 458 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Estão internados neste momento 586 doentes com covid-19, mais 17 do que ontem, e menos um doente nos cuidados intensivos, num total de 119.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 866 pessoas associadas à covid-19 e foi registado um total de 1 056 042 casos positivos. O número de recuperados já supera o 1 milhão: esta segunda-feira foram registados mais 907, somando 1 000 811.

O número de casos ativos desceu 454, para um total de 37 365. Estão menos 827 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, somando agora 36 416.

A taxa de incidência baixou significativamente, sendo agora de 208,3 casos de infeções por 100 mil habitantes a nível nacional (era de 240,7) e de 214,0 no continente (era de 247,9). Já o R(t) registou uma ligeira descida, sendo 0,85 em todo o território (era de 0,87) e de 0,84 no continente (era de 0,87).