Recolher obrigatório às 23h sobe de 60 para 90 concelhos. Autotestes nos supermercados

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Com o número de casos de covid-19 e internamentos - desde 19 de março que não se registavam tantos (são 774) - a subir em Portugal, o Conselho de Ministros desta quinta-feira anunciou que há agora bem mais concelhos com restrições graças à evolução negativa da pandemia no país.

Desde logo os concelhos com recolher obrigatório às 23h (além do teletrabalho obrigatório e do encerramento dos restaurantes às 22h30) sobem assim de 60 para 90, isto porque houve um aumento significativo dos concelhos em risco muito elevado, que passaram de 33 para 47. Os municípios em risco elevado passam de 27 para 43. A subida de casos é elevada por todo o continente.

A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou também que mais medidas a pensar em agosto serão tomadas após a reunião com o Infarmed, de 27 de julho. Embora admita que a incidência continua a subir, a ministra explica que a transmissibilidade (o R) tem vindo a descer, embora seja superior a 1 (ou seja, continua a haver subida das infeções em Portugal).

"O país continua em zona vermelha nesta corrida contra o tempo e para o reforço da testagem aprovámos hoje o decreto-lei que permite a venda dos autotestes nos supermercados", anunciou ainda a ministra.

Em alerta estão agora 30 concelhos (na semana anterior eram 34), uma redução já que vários concelhos subiram de nível de risco. Entram em situação de alerta "muitos concelhos da região Norte, e alguns do Alentejo Interior", diz a ministra.

Já sobre a previsão de levantamento das restrições às discotecas e bares, Mariana Vieira da Silva diz que "não estamos ainda no momento em que seja possível". Também ainda não há decisões finais sobre o regresso do público aos eventos desportivos (só depois de dia 27 será anunciado).

No total têm agora a vacinação completa mais de 3 milhões e 200 mil portugueses, um avanço da vacinação que será "um instrumento importantíssimo de redução da pandemia".

Entretanto, o Jornal de Notícias desta quinta-feira indica que as regras apertam agora para cerca de um milhão de pessoas na região Norte.

O matemático Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explicou ao DN que o que for decidido pelo governo nos próximos dias será "determinante para um novo pico em agosto" até porque "se relaxarmos ou atenuarmos as medidas estamos a dar mais oportunidades ao vírus para crescer e corremos o risco de em agosto ter novo pico".

A ministra não falou na possibilidade de adicionar elementos (como os internamentos) à matriz de risco existente - uma proposta da Ordem dos Médicos. Além disso, lembrou que o SNS ainda não está em risco, apesar da subida de 18% nos internamentos em apenas uma semana (um ritmo bem mais baixo do que a subida de casos).