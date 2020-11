Mais 52 mortes e 5550 novos casos de covid-19 em Portugal. Novo recorde diário

Pandemia continua em expansão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Más notícias no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira que indica que há mais 5550 novos casos e 52 mortes em Portugal nas últimas 24 horas.

É o número mais alto desde o início da pandemia em novos casos e o segundo maior em mortes por covid-19, O Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

O país já registou um total de 166900 infeções e 2792 mortes.

Os internamentos também dispararam no país esta quinta-feira. Houve mais 63 pessoas a serem internadas, para um total de 2425 e os internados nos cuidados intensivos também voltaram a subir, em 20 pessoas, para total de 340. Em ambos os casos, um novo recorde em toda a pandemia.

A letalidade elevada está a preocupar os responsáveis. A ministra da Saúde Marta Temido que avança que a incidência dos casos continua maior no Norte e, a seguir, em Lisboa e Vale do Tejo e admite: "a letalidade da doença tem subido nos últimos dias e é bastante preocupante".

Empresas garantiram às farmácias menos 160 mil vacinas da gripe do que em 2019

As farmácias tentaram este ano aumentar a compra de vacinas da gripe, cuja procura subiu 21% a meio de outubro, mas as empresas que as comercializam garantiram apenas 440 mil doses, menos 160 mil do que no ano passado.

Segundo a Associação Nacional de Farmácias (ANF), "os distribuidores grossistas receberam pedidos de fornecimento de vacinas, por parte das farmácias, cinco vezes superiores ao que vão conseguir fornecer este ano".

Até final de outubro, tinham sido vacinados nas farmácias 234 mil portugueses, menos 64 mil do que em igual período do ano passado.

Além das vacinas da gripe adquiridas diretamente, as farmácias receberam 200 mil vacinas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para administração a cidadãos a partir dos 65 anos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, de 19 de outubro a 1 de novembro foram distribuídas 192.428 vacinas a um total de 2.383 farmácias, localizadas em 267 concelhos do território continental. As restantes serão distribuídas até ao fim da semana.

Os dados disponibilizados à agência Lusa pela ANF indicam que, no ano passado, as farmácias tinham conseguido comprar um total de 600 mil doses da vacina da gripe, satisfazendo a procura de 543 mil portugueses.

Este ano, a rede de farmácias bateu o seu recorde de dispensa de vacinas da gripe no dia 19 de outubro, vacinando 67 mil portugueses.