Mais 57 mortos e 2099 casos de covid-19 em Portugal

Morreram mais 57 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 2099 casos positivos confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

São já 376 220 os casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em Portugal, sendo que 299 603 já foram dados como recuperados (mais 2370 do que ontem). O número total de óbitos subiu para 6191.

Estão internados 3158 doentes com covid-19 (mais 131) e, destes, 502 (mais 19 do que ontem) estão nos cuidados intensivos.

O boletim diário da DGS dá conta ainda de que há 70 426 ativos em Portugal (menos 328). As autoridades de saúde têm sob vigilância ativa 85 149 pessoas, mais 2558.

Vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 já foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamente

A ministra da Saúde, Marta Temido, aponta o dia 27 de dezembro para o arranque do plano de vacinação contra o novo coronavírus em Portugal.

Já foi aprovada ao início da tarde desta segunda-feira pela Agência Europeia do Medicamente (EMA) a vacina da Pfizer-BioNTech, "para uso de emergência", devendo a entrega dos primeiros lotes da vacina no nosso País realizar-se no dia 26 de dezembro. "Dia 27 estamos prontos para iniciar a administração de vacinas. Os meios técnicos e setores têm estado a trabalhar em articulação", explica a ministra na apresentação dos novos dados para o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. "Poucas horas depois da chegada de vacinas a Portugal vamos começar a vacinar."

"As notícias positivas de hoje são um passo importante na nossa luta contra esta pandemia, que causou sofrimento e privações para tantos", afirma Emer Cooke, diretora-executiva da EMA. "Alcançamos este marco graças à dedicação de cientistas, médicos, distribuidores e voluntários de ensaios, bem como de muitos especialistas de todos os estados-membros da UE."