Pedido de certificados de vacinação e teste de covid na restauração foi uma das medidas implementadas pelo governo no combate ao aumento de transmissão do Covid-19. As esplanada dos restaurantes permitem que a quebra da facturação não seja acentuada, devido a estas novas medidas. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Morreram mais seis pessoas (duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, uma no Centro e uma também no Algarve) e há 1126 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

(Em atualização)

© DGS

© DGS