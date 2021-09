Mais 6 mortos e 1062 novos casos de covid-19 em Portugal

© STR/AFP

Morreram mais 6 pessoas (três em Lisboa e Vale do Tejo,​​ uma no Norte, uma no Centro e uma ​no Algarve) e há mais 1062 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Estão neste momento internados 497 doentes com covid-19, menos 30 nas últimas 24 horas. O número de doentes nos cuidados intensivos também baixou para 103, menos 16 do que ontem.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 888 pessoas associadas à covid-19 e foram confirmados um total de 1 059 409 casos positivos. Já foram dados como recuperados 1 006 356 casos (+1431 esta quinta-feira).

Há 35 165 casos ativos em Portugal (-375) e as autoridades de saúde mantêm em vigilância 32 515 contactos (-837).

Atualizada pela última vez na quarta-feira, dia 15, a incidência (Rt) continua a baixar e já está perto do verde na matriz de risco. Está agora nos 0,84 no território nacional e para 0,83 no continente - os valores mais baixos desde março. Já o nível de incidência nacional é agora de 191,1 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitantes. No Continente: 196,1 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitante.