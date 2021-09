Mais 6 mortos e 1231 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Morreram mais 6 pessoas (três na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte, uma no Centro e uma no Algarve) e há 1231 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Estão menos 32 pessoas internadas, num total de 650, e menos cinco doentes nos cuidados intensivos, em 135, revela a DGS.

Já morreram, desde início da pandemia, em março do ano passado, 17 816 pessoas associadas à covid-19. No total, foram confirmados 1 048 941 casos positivos e o número de recuperados já se elevou para 991 215 (+3280).

Estão neste momento ativos 39 910 casos (-2055) e as autoridades de saúde têm 40 355 contactos em vigilância (-1342).

Na última atualização, na segunda-feira, o R(t) passou de 0,96 para 0,92 a nível nacional. Tendo só em conta o território continental, este indicador está agora nos 0,93 (antes estava em 0,97). O mesmo acontece com a taxa de incidência a 14 dias, que passa de 295,5 para 276,0 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional. No continente, passa de 302,6 para 283,8 infetados por 100 mil habitantes.

