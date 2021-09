Mais 6 mortos e 755 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Rui Oliveira/Global Imagens

Morreram mais 6 pessoas (duas no Algarve, duas no Alentejo, uma na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no ) e há 755 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Estão internados 386 doentes com covid-19, o que significa que são menos 13 do que ontem, e, destes, 68 estão nos cuidados intensivos (-6).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 968 pessoas com covid-19 e foram confirmados no total 1 068 530 casos positivos. O número de recuperados é já de 1 020 067, tendo sido registados 801 nas últimas 24 horas.

Estão ativos 30 495 casos (-52) e as autoridades de saúde têm 27 441 (+50) contactos em vigilância.

(Em atualização)