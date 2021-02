(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais 61 mortos e 549 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira. Desde o início da pandemia, no ano passado, contabilizam-se 16 023 mortos e 798 074 infetados com a doença em território nacional.

O número de internados em enfermaria subiu, há agora mais seis pessoas hospitalizadas com a doença, um total de 3322. Em unidades de cuidados intensivos estão menos 11 doentes, um total de 627.

Os dados da DGS revelam ainda que mais 2187 pessoas recuperadas, menos 6702 em vigilância pelas autoridades de saúde e menos 1699 casos ativos, que somam agora 80 642.

Ma região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 33 óbitos e os novos casos somaram 278. No Norte houve mais 107 infetados comunicados nas últimas 24 horas e oito óbitos. Na região Centro, registaram-se mais 48 novas infeções e mais 15 mortes. O Alentejo regista mais 33 infeções e dois óbitos, e o Algarve 22 novos casos e dois mortos. Nas regiões autónomas registou-se uma morte na Madeira, que contabilizou também 56 casos de infeção. Nos Açores são cinco os novos casos.

