Mais 62 mortes e 3817 casos de covid-19 em Portugal. País ultrapassa as 3 mil mortes

As mortes por covid-19 em Portugal superaram as três mil mortes, sendo agora de 3021. Morreram nas últimas 24 horas mais 62 pessoas e registaram-se mais 3817 casos de covid-19, para um total de 187 237, de acordo com boletim diário da Direção Geral de Saúde.

O registo de novos infetados é o mais baixo desde 4 de novembro, mas trata-se do segundo pior dia em mortes por covid-19, só atrás do novo máximo atingido ontem.

O número de Internados aumentou em 91, para 2 742, com nove a saírem dos cuidados intensivos (o que reduziu o número total para 382).

Os recuperados aumentaram em 4 795 (+4.70%), o dobro do registado no dia anterior, num total de 106 878.

Metade das mortes registadas ontem (31) por covid-19 ocorreram na região Norte, 17 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro e três no Alentejo.

Já a nível de infeções, 70% aconteceram no Norte - um total de 2663 casos. Lisboa e Vale do Tejo tem 736 novos casos e o Centro 290 casos novos.

Lar em Lousada com 41 utentes e 15 funcionários infetados

Quarenta e um utentes e 15 funcionários do Lar Sousa Freire da Misericórdia de Lousada, distrito do Porto, testaram positivo para o novo coronavírus, revelou esta terça-feira a instituição, que ativou o "nível máximo do plano de contingência".

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Lousada (SCML) afirma que o surto foi identificado em 2 de novembro e que após a realização de 166 testes para o SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, "foram identificados 41 casos positivos em utentes e 15 casos positivos em colaboradores".

A SCML especifica que procedeu "de imediato" à transferência dos casos negativos para a ala do hospital de forma a "possibilitar de maneira segura, rápida e eficaz o isolamento dos utentes".