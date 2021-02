Lisboa, 02/04/2020 - Decorreu hoje na Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia uma reportagem com as enfermeiras responsáveis pela unidade covid 19 (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Há mais 65 mortos e 1186 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. Desde o início da pandemia, no ano passado, contabilizam-se 15 962 mortos e 797 525 infetados com a doença em território nacional.

O número de internados em enfermaria subiu, há agora mais 32 pessoas hospitalizadas com a doença, um total de 3316. Em unidades de cuidados intensivos estão menos 18 doentes, um total de 638.

Os dados da DGS revelam ainda que mais 2306 pessoas recuperadas, menos 5913 em vigilância pelas autoridades de saúde e menos 1185 casos ativos, que somam agora 82 341.

Ma região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 35 óbitos e os novos casos somaram 484. No Norte houve mais 358 infetados comunicados nas últimas 24 horas e 11 óbitos. A região Centro continua a ser a terceira mais afetada, com 202 novas infeções e mais 15 mortes. O Alentejo regista mais 42 infeções e um óbito, e o Algarve 22 novos casos e três mortos. Nas regiões autónomas não se registaram mortes. A Madeira contabiliza mais 71 casos e os Açores sete.