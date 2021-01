Mais 66 mortos e 6951 casos de covid-19 em Portugal

© MASSIMO PERCOSSI/EPA/ANSA

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 6951 pessoas infetadas com covid-19, tendo-se registado mais 66 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta sexta-feira, 1 de janeiro de 2021.

No total, desde o início da pandemia, Portugal confirmou 420 629 casos positivos de ​​​​​​​covid-19 e 6972 mortes.

Nos hospitais portugueses há menos 34 pessoas internadas. São agora 2806 os doentes hospitalizados, sendo que 483 estão em cuidados intensivos, mais um do que ontem.

Já 4392 doentes recuperaram, mas persistem 74 989 casos ativos em Portugal, mais 2493 do que no dia anterior. Existem 91 527 contactos em vigilância (mais 2993 do que ontem).

Pandemia já fez 1.818.946 mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus já fez pelo menos 1.818.946 mortos no mundo desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS)registou o aparecimento da doença na China no final de dezembro de 2019, segundo o balanço realizado pela agência France-Presse às 11 horas.

Mais de 83.381.330 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 52.534.200 são considerados curados.

O balanço é feito com base nos dados comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, excluindo as revisões posteriores das entidades responsáveis pelas estatísticas em países como a Rússia, Espanha e Reino Unido.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total de infeções, sendo que uma parte dos casos é menos importante ou refere-se a situações assintomáticas. Há ainda a acrescentar o aumento generalizado da realização de testes, desde o começo da pandemia.

Deste o início da crise pandémica, o número de testes realizados aumentou fortemente e as técnicas de despistagem melhoraram, o que levou a um aumento das contaminações declaradas.

Nas últimas 24 horas registaram-se 13 629 novas mortes e 728 621 novos casos no mundo.

Os países registaram mais movas mortes nos seus últimos balanços foram os EUA, com 3426 novas mortes, o Brasil (1074) e o Reino Unido (964).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em casos como em mortes, com 345 844 óbitos e 19.974.883 infeções registados, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Após os EUA, os países mais afetados são o Brasil (194 949 mortos e 7.675.973 casos), a Índia (148 994 mortos e 10.286.709 casos), o México (125 807 mortos e 1.426.094 casos), e Itália (74 159 mortes e 2.107.166 casos).

Entre os países mais duramente afetados, a Bélgica é o que regista mais mortes em proporção da sua população, com 168 mortes em cada 100 mil habitantes, seguida da Eslovénia (130), Bósnia (123), Itália (123) e Macedónia do Norte (120).

A Europa totalizava nesta sexta-feira 574 012 mortes e 26.569.711 casos, a região da América Latina e Caraíbas 507 687 mortes e 15.569.105 casos, os Estados Unidos e o Canadá 361 440 mortos e 20.554.203 casos, a Ásia 219 371 mortos e 13.905.767 casos, o Médio Oriente 90 031 mortos e 3.992.072 casos, África 65 460 mortos e 2.759.404 casos e a Oceânia 945 mortes e 31 068 casos.

Este balanço é realizado a partir de dados recolhidos pelos correspondentes da France-Presse junto de entidades competentes e em informações da OMS.

Devido às correções comunicadas e pela publicação tardia de alguns valores, o aumento dos números globais, durante as últimas 24 horas, pode não corresponder exatamente aos valores que foram noticiados anteriormente.