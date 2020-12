Mais 68 mortos e 3384 casos de covid-19 em Portugal

Pandemia em progressão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

Foram registados mais 3384 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 68 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral da Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 4645 e o número total de casos confirmados no país aumenta para 303 846.

Há mais 63 doentes internados nos hospitais, mais quatro nos cuidados intensivos. No total estão 3338 pessoas hospitalizadas, 525 das quais em UCI.

O número de recuperados aumentou em 2569, para 223 446.

Os casos ativos no país subiram em 747 e somam agora 75 755. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão nesta altura 78 815 pessoas, menos 1148 do que ontem.

A região Norte continua a ser a que regista mais casos e óbitos. Morreram mais 36 pessoas nas últimas 24 horas e foram confirmadas mais 1857 infeções. Lisboa e Vale do Tejo confirmou 939 novas infeções, ultrapassando a fasquia das cem mil, e mais 23 mortes. No Centro há 401 novos casos e mais sete óbitos. As outras duas mortes aconteceram no Alentejo, que apresenta mais 85 pessoas infetadas com covid. No Algarve, Madeira e Açores não há mortes a lamentar. Quanto a novos casos, contabilizam mais 74, 6 e 22, respetivamente.

