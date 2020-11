A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, durante a conferência de imprensa sobre o novo coronavírus (covid-19) © TIAGO PETINGA/LUSA

Foi registado esta sexta-feira mais um recorde com 6653 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Morreram mais 69 pessoas nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 3250 e já 204 664 os casos positivos.

(Em atualização)