Mais 7 mortos e 1323 novos casos de covid-19 em Portugal

Morreram mais 7 pessoas (três na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte e uma no Centro) e há mais 1323 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Estão neste momento internados 569 doentes com covid-19, menos 28 do que ontem e menos 9 doentes nos cuidados intensivos, num total de 118.

Na atualização desta sexta-feira, a DGS dá conta que o índice de transmissibilidade e a taxa de incidência continuam a descer.

O R(t) é agora de 0,87, tanto a nível nacional como no continente. Já a incidência a 14 dias desceu de 259,6 para 240,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes em todo o país. No continente, a incidência passa de 267,4 para 247,9 infetados por 100 mil habitantes.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já morreram 17 843 pessoas associadas à covid-19 e foram confirmados 1 053 450 casos positivos (+1323). Estão ativos 38 620 casos (-620) e as autoridades de saúde têm 38 464 contactos em vigilância (-308). O número de recuperados subiu 1936 nas últimas 24 horas para um total de 996 987.