Mais 7 mortos e 2436 novos infetados com covid-19 em Portugal

Dinheiro Vivo 02 Julho, 2021 • 14:04

Morreram mais sete pessoas (cinco na área de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e uma no Alentejo) e há mais 2436 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (1371), mas a região Norte continua a subir (553), seguindo-se o Algarve (231), Centro (178), Alentejo (92), Açores (16) e Madeira (13).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 108 óbitos associados à doença e um total de 884 442 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 831 479 pessoas. Sendo que neste momento há 35 855 casos ativos no nosso país (mais 1174 nas últimas 24 horas).

Em relação ao número de internamentos hospitalares, são mais 23 do que ontem, somando agora 532. Destes, 118 estão nos cuidados intensivos (mais cinco).

De destacar ainda esta sexta-feira, um aumento significativo na incidência, que é agora de 194,2 casos por 100 mil habitantes no continente, quando na anterior atualização (na quarta-feira) era de 176,9. Em todo nacional é agora de 189,4 casos por 100 mil habitantes (era de 172,8). Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t), é agora de 1,17 no continente (era de 1,15 na quarta-feira), e de 1,16 em todo o território português (era de 1,14). A matriz de risco volta a ser atualizada na próxima segunda-feira.

