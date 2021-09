Mais 7 mortos e 306 novos casos de covid-19 em Portugal

© Nic Coury/AFP

Morreram mais 7 pessoas (quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Algarve) e há mais 306 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Estão internados em enfermaria 471 doentes com covid-19, mais 16 do que ontem, e 82 estão nos cuidados intensivos (-4), revela a DGS.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, foram contabilizadas 17 914 mortes associadas à covid-19 e no total 1 062 320 casos confirmados de infeção (o total de casos acumulados apresenta menos 9 casos relativamente ao dia anterior na região do Centro, resultante da correção de 34 casos após revisão da sua classificação).

Estão neste momento ativos 33 634 casos (-339) e as autoridades de saúde mantêm 30 069 contactos em vigilância (-369).

A taxa de incidência baixou significativamente, dos 173,6 casos por 100 mil habitantes para 149,1 a nível nacional, enquanto no continente caiu dos 177,9 para os 152,4. Por sua vez, o R(t) também desceu, mas de forma ligeira, passando dos 0,83 para os 0,82 em todo o território, e de 0,82 para 0,81 no continente.