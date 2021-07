Mais 7 mortos e 3194 novos infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Morreram mais 7 pessoas (quatro da zona de Lisboa e três do Norte) e há mais 3194 novos casos de ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

É o terceiro dia consecutivo que Portugal tem mais de 3 mil casos - antes só se registou o mesmo a 9, 10 e 11 de fevereiro.

Os casos ativos continuam a aumentar e chegam agora aos 43 323 (mais 1460 do que no dia anterior). Desde março que não se registavam tantos casos ativos no país.

Em relação ao número de internamentos hospitalares voltou a tendência de subida, num total de 617 internamentos, mais 18 do que no dia anterior. Destes doentes internados, 141 estão nos cuidados intensivos (um aumento de cinco pessoas).

A incidência voltou a aumentar e está agora nos 280,5 (há dois dias era de 254,8) casos por 100 mil habitantes no continente. Em todo o território nacional é agora de 272 (era de 247,3) casos por 100 mil habitantes. Esta semana o Governo aumentou a dimensão da matriz de risco para se visualizar na zona vermelha a situação atual do país.

Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t) desceu ligeiramente e está agora nos 1,19 (era de 1,20) no continente e nos 1,20 (1,18) em todo o território português.

A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (1482), mas a região Norte continua elevado (891), seguindo-se o Algarve (323), Centro (319), Alentejo (108), Açores (48) e Madeira (23).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 142 óbitos associados à doença e um total de 902 489 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 842 024 pessoas.

Portugal bate recorde diário de vacinação

O país atingiu um novo recorde no número de vacinas administradas num só dia em Portugal: foram 158 mil inoculações ao longo da última quinta-feira, o que permitiu ultrapassar a meta de 611 mil vacinados nos últimos quatro dias.

O comunicado da task force reforça que este novo recorde "só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes; e o profissionalismo e entrega dos profissionais dos centros de vacinação que dão, diariamente, o seu melhor".