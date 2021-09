Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais 7 pessoas (três no Centro, duas no Norte, uma na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve) e há 749 novos infetados com ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

