Mais 71 mortos e 3334 casos de covid-19 em Portugal

Morreram mais 71 pessoas com covid-19 nas últimas 24 horas e há mais 3334 casos positivos confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

São já 374 121 os casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em Portugal, sendo que 297 233 já foram dados como recuperados (mais 2419 do que ontem). O número total de óbitos subiu para 6134.

Estão internados 3029 doentes com covid-19 (mais 54) e, destes, 483 (menos dois do que ontem) estão nos cuidados intensivos.

O boletim diário da DGS dá conta ainda de que há 70 754 ativos em Portugal (mais 844). As autoridades de saúde têm sob vigilância ativa 82 591 pessoas, mais 3088.

A região Norte continua a liderar com 194 052 casos (mais 1505), tendo havido mais 25 óbitos nas últimas 24 horas, para um total de 2898.

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 120 724 casos confirmados (mais 979) e mais 22 óbitos, num total agora de 2113.

O Centro é a terceira região mais afetada, com 40 891 casos (mais 543) e mais 21 mortos (866 no total). O Alentejo registou mais 206 casos desde ontem e tem agora 9068 confirmações. Faleceram mais duas pessoas (164 no total). No Algarve há mais 63 confirmados (6589 no total) e mais um morto (64 no total).

Nas ilhas, a Madeira registou mais 31 casos (1239 no total). Não houve mortes adicionais (8 no total). Nos Açores, também ninguém faleceu com covid desde ontem, mas há mais 7 pessoas confirmadas com a doença (1558 no total).

No Mundo

A pandemia de coronavírus provocou ao menos 1.685.785 mortes no mundo desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China notificou a aparição da doença em dezembro de 2019, segundo um balanço estabelecido pela AFP neste domingo com base em fontes oficiais.

Desde o início da pandemia mais de 76.207.740 pessoas contraíram a doença. Delas, ao menos 48.584.100 recuperaram, segundo as autoridades.

No sábado foram registados no mundo 11 392 novas mortes e 629 483 contágios. Os países que registaram mais mortos, segundo os últimos balanços oficiais, são Estados Unidos com 2971, Brasil (706) e México (627).

A quantidade de mortos nos Estados Unidos chegou a 316 202 com 17.659.271 casos. As autoridades consideram que 6.298.082 pessoas recuperaram.

Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas mortais são Brasil, com 186 356 mortos e 7.213.155 casos, Índia com 145 477 mortos (10.031.223 casos), México com 117 876 mortos (1.313.675 casos) e Itália, com 68 447 mortos (1.938.083 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica regista a maior taxa de mortalidade, com 160 mortes a cada 100 000 habitantes, seguida pela Itália (113), Peru (112), Eslovénia (111) e Bósnia (110).

Neste domingo, a Europa soma 514 689 mortes (23.760.572 casos), América Latina e Caribe 483 959 (14.609.974), Estados Unidos e Canadá 330 313 (18.159.017), Ásia 210 360 (13.393.621), Médio Oriente 86 760 (3.760.963), África 58 761 (2.492.919) e Austrália 943 (30 682).

Este balanço foi realizado com dados das autoridades nacionais coletados pelos escritórios da AFP e com informações da OMS.

Devido às correções das autoridades ou a publicação tardia dos dados, o aumento dos números publicados em 24 horas pode não corresponder exatamente aos números do dia anterior.