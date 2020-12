Mais 72 mortos e 2401 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Novo posto fixo da Cruz Vermelha Portuguesa para realização de testes à covid-19, em Lisboa, 09 de outubro de 2020. Portugal regista até ao momento 2.062 (+12) mortes associadas à covid-19 e 83.928 (+ 1.394) infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). ANTÓNIO COTRIM//LUSA © LUSA

Há mais 72 mortos e 2401 novos casos confirmados de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira. O número total de óbitos ascende agora 4577 e os infetados a 300 462. Os dados dão conta de menos 37 pessoas internadas (são agora 3275) e menos sete nos cuidados intensivos (521). Os doentes recuperados aumentaram em 7935, ascendendo agora a 220 877.

Existem 75 088 casos ativos da doença em Portugal, menos 5606 em relação ao dia de ontem, e 79 963 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 1514.

O Norte continua a ser a região mais afetada, com mais 1300 casos e 43 mortos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 538 novas infeções e 11 óbitos. No Centro registaram-se 13 óbitos e mais 349 doentes com covid. No Alentejo foram confirmados mais 129 casos e três mortes e no Algarve, 48 novas infeções e dois óbitos. As regiões autónomas da Madeira e dos Açores não têm vítimas mortais a lamentar, e registam 20 e 17 novos casos de covid, respetivamente.