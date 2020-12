Mais 73 mortos e 6087 casos de covid-19 em Portugal

Instalações provisórias das urgências de covid-19 do Hospital de Santa Maria. © Paulo Spranger /Global Imagens

Foram registados mais 6087 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 73 óbitos nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral da Saúde no habitual boletim diário.

O número de vítimas mortais sobe para as 4876 e o número total de casos confirmados no país aumenta para 318 640.

Há menos 66 doentes internados nos hospitais e menos nove nas unidades de cuidados intensivos. Somam agora 3229 e 517, respetivamente.

O número de doentes recuperados subiu em 6165 (para 240 203) e há menos 151 casos ativos da doença (são agora 73 561). Estão 77 197 pessoas em vigilância por parte das autoridades de saúde, menos 446 do que ontem.

O Norte volta a ser a região a registar mais casos (três mil) e mais óbitos (43). Lisboa e Vale do Tejo confirmou 1980 novas infeções e mais 20 mortes. No Centro há 886 novos casos e mais oito óbitos. As outras duas mortes aconteceram no Alentejo, que apresenta mais 106 pessoas infetadas com covid e no Algarve, com mais 88 infetados. Madeira e Açores, sem vítimas mortais a lamentar, contabilizam mais 20 e 27 novos casos, respetivamente.