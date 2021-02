Mais 76 mortos e 1570 infetados com covid-19 em Portugal

© MIGUEL A. LOPES/LUSA

Morreram mais 76 pessoas com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e foram registados mais 1570 novos casos de infeção, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado.

O número de internamentos em enfermaria baixou em 300, para 3284, e em cuidados intensivos estão menos 13 doentes, somando agora 656.

O total de infetados com o novo coronavírus em Portugal é agora de 796 339, e os óbitos somam 15 897.

De ontem para hoje foram registados mais 5050 recuperados e menos 3556 casos ativos (são agora 83 526). O número de pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde também decresceu em 7968, para um total de 92 314.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de casos, mais 770 infetados e 36 óbitos nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte, com 369 infetados e 18 óbitos, o Centro, com 214 novas infeções e mais 13 mortes, a Madeira, com mais 99 casos, o Algarve (mais 84 e três óbitos), o Alentejo (mais 31 infetados e seis mortos) e os Açores, com três casos e sem mortos a lamentar.