Mais 78 mortos e 3262 casos de covid-19 em Portugal

Foram registados mais 3262 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e mais 78 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 4505.

O número de casos confirmados de covid-19 em Portugal são já 298 061. Estão ativos 80 614, menos 224 nas últimas 24 horas. Esta segunda-feira foram confirmados mais 3408 casos recuperados, totalizando 212 942.

O número de internamentos de casos associados ao novo coronavírus é neste momento 3342, mais 97. Estão em cuidados intensivos 525, menos 11.

A região norte do País registou um aumento de 1795 casos confirmados de infeção, esta segunda feira, e mais 42 óbitos. Em Lisboa e Vale do Tejo o aumento é de 839 casos e 28 mortes. No centro, registaram-se mais 407 casos positivos e mais seis mortos. No Alentejo registaram-se mais 148 casos e dois mortos, no Algarve surgiram mais 34 casos. Nos Açores há mais 32 casos e na Madeira mais sete.