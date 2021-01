Mais 78 mortos e 4369 casos de covid-19 em Portugal. Internamentos voltam a disparar

© Ina FASSBENDER/AFP

Portugal registou mais 78 mortos e 4369 infeções por covid-19, segundo os dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (4 de janeiro) da Direção-geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses, há 3171 pessoas internadas com a doença (mais 127 do que ontem), das quais 510 estão em unidades de cuidados intensivos (mais 10 do que no dia anterior). Desde 16 de dezembro que não se registavam tantas pessoas internadas com covid-19 em Portugal (na altura eram 3181).

Os números de internamentos voltam aos piores níveis da pandemia no início do ano. Desde 26 de dezembro que não estavam tantas pessoas nos cuidados intensivos, com o número de mortos manter-se elevado desde dezembro.

O pico de internamentos foi a 7 de janeiro (3367) e o país começa a aproximar-se dele novamente, tal como o registo mais alto nos cuidados intensivos - 536 a 29 de novembro, altura em que começou a descer aos poucos à medida que as mortes por covid-19 também começaram a subir.

Há 80 008 casos ativos de covid-19 neste momento em Portugal, mais 2.407 do que no balanço anterior. Desde 30 de novembro que não se registavam tantos casos ativos em Portugal, na altura eram 80 614 e começaram a descer depois disso durante dezembro - o pico aconteceu a 24 de novembro, com 84 mil.

Nas últimas 24 horas, mais 1 884 doentes recuperaram da doença.

A região do país mais afetada por novos casos foi agora o Norte, com 1570, bem próximo da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1437 novas infeções. Segue-se o Centro com 644 novos casos de Covid-19, o Alentejo com mais 383 e o Algarve com mais 188. Nas ilhas, os Açores registam mais 89 novos casos e a Madeira 58.

Arrancou hoje a vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos.

(em atualização)

Vacina da AstraZeneca/Oxford começa a ser administrada no Reino Unido

O dia de hoje fica ainda marcado pelo facto de o Reino Unido se tornar no primeiro país a administrar a vacina desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, acelerando a campanha de vacinação iniciada em dezembro contra a pandemia de covid-19.

Brian Pinker, britânico de 82 anos, foi o primeiro a ser inoculado, no Hospital Churchill da Universidade de Oxford, com a primeira vacina "nacional".

"Estou muito satisfeito por ter recebido a vacina Oxford", afirmou Pinker, citado pela AFP.